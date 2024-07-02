Путин поручил усилить ответственность чиновников за организацию медпомощи

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству России к середине августа 2024 года представить предложения об усилении ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации за выполнение решений, связанных с организацией оказания медицинской помощи. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.



Согласно поручению, мониторинг исполнения решений главы государства будет осуществлять «Народный фронт». В обязанности «Народного фронта» войдет ежегодный доклад по результатам мониторинга. Первый доклад ожидается к 25 мая 2025 года.

Напомним, с 1 сентября консилиумы врачей смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне стандартных схем, если все линии терапии по стандартам уже проведены, но болезнь продолжает развиваться.