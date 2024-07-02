В Госдуму внесен законопроект об обязательном медицинском освидетельствовании водителей старше 80 лет

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В Госдуму внесен законопроект об обязательном повторном медицинском освидетельствовании водителей старше 80 лет. Предлагается дополнить закон «О безопасности дорожного движения», сообщает ТАСС.

Инициатором законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди». По мнению депутата, нововведение поможет выявить заболевания, которые могут серьезно повлиять на способность управлять автомобилем, в том числе деменцию и хронические состояния: «Это снизит риск серьезных происшествий и защитит жизни водителей и других участников дорожного движения».

В прошлом месяце глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов внес законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение. Так, предлагается установить штрафы за управление автомобилем, которое может привести к аварийной ситуации. При совершении повторного нарушения водителю грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Разиль Самигуллин