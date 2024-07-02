«Яндекс» внедрит нейросети для перевода сайтов на татарский язык

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Компания работает над внедрением новой технологии в «Переводчик». Нейросети помогут распознавать и синтезировать речь для языков народов России, в том числе для татарского.

Новая технология позволит озвучивать слова на разных языках, использовать голосовой ввод в поиске и картах, переводить сайты в браузере, а также вести диалог с носителями через мобильное приложение. Пользователи смогут мгновенно переводить реплики, которые отображаются на экране, на выбранный язык. В скором времени эта возможность будет доступна для татарского языка.

В планах сделать технологию доступной для более чем десяти популярных языков, на каждом из которых в стране говорят более 300 тыс. человек. Это даст пользователям возможность познакомиться с культурными особенностями народов страны через перевод преданий, легенд, краеведческих статей и других материалов. Кроме того, виртуальный ассистент Алиса научится читать народные сказки на этих языках. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба «Яндекса».

По данным «Яндекс.Поиска», россияне ищут перевод фраз на татарский язык чаще, чем на другие языки народов России. На втором месте — башкирский, третьим по популярности среди пользователей Рунета является чувашский.

Напомним, согласно исследованию, 40% представителей малого и среднего бизнеса в Казани знакомы с инструментами на базе ИИ, а 31% уже их использовали. 71% опрошенных считают, что применение таких инструментов в маркетинге и рекламе полезно для бизнеса.