В Татарстане планируют ввести штрафы за навязывание услуг уличных артистов

В Татарстане планируют ввести штрафы за навязывание услуг уличных артистов. Согласно инициативе предлагается внести поправки в кодекс республики об административных правонарушениях, соответствующий законопроект был опубликован на портале Госсовета Татарстана.

В настоящее время за нарушение этой статьи предусмотрены штрафы от 1 до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 до 50 тыс. рублей для организаций. Согласно законопроекту планируется внести новую статью «Навязывание товаров и услуг в общественных местах».

По мнению инициаторов закона данная инициатива направлена на решение проблемы вымогательства уличных бизнесменов, которые навязывают свои услуги. Это в свою очередь поможет избежать негативного впечатления у туристов о городе.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров за дополнительную плату.

Разиль Самигуллин