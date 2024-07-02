Почти треть россиян отметили рост своих трудовых доходов за последние три месяца

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Согласно результатам исследования Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшока и Марины Лопатиной, 29% опрошенных россиян сообщили, что их трудовые доходы выросли за последние три месяца. Об этом сообщает «Газета.ru».

В 2023 году таких респондентов было 17%. В 2024 году 29% участников опроса отмечали рост зарплат в феврале, а 23% — в апреле. Несмотря на увеличение заработной платы в конце прошлого — начале этого года, отмечается рост негативных настроений относительно будущей динамики оплаты труда. В апреле 2024 года доля ожидающих роста заработка снизилась до 20%, что на 4 процентных пункта ниже, чем в начале текущего года.

Исследователи связывают негативные настроения с сезонным фактором: рост зарплаты чаще ожидается зимой или осенью, а не летом. Исследование проводилось в июне 2024 года и основывалось на нескольких волнах телефонных опросов, проведенных с марта 2022 по апрель 2024 года, в которых приняли участие почти две тысячи человек.

В начале прошлого месяца фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, по которому зарплата «на руки» в месяц ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) станет невозможной для работодателя. В случае принятия законопроекта работодатели будут обязаны выплачивать работникам заработную плату не ниже установленного МРОТ после уплаты налогов и сборов.

Разиль Самигуллин