С 1 июля госимущество будет продаваться по минимальной заявленной цене, если не будет продано на торгах

Государственное и муниципальное имущество, которое не удалось продать через публичные торги, будет продано по минимальной заявленной цене, сообщает ТАСС со ссылкой на Росимущество.

Также в организации рассказали, что покупатель может подавать сразу несколько предложений о цене покупки имущества и оно будет скрыто от других участников. Однако при отказе подписания договора купли-продажи после торгов покупателя ждет штраф.

В конце июня председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о передаче резидентам территорий опережающего развития (ТОР) госимущества в аренду или собственность. Оно будет отдаваться без торгов и использоваться для реализации инвестиционных проектов.

Разиль Самигуллин