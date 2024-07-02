В работе мессенджера Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Проблемы функциональности приложения наблюдаются как в самой работе сервиса, так и при отправке и получении сообщений, пишет «Интерфакс».

Наибольшее количество жалоб о функциональности приложения поступает от жителей Москвы, Свердловской области и Петербурга.

Аналогичный массовый сбой в работе приложения произошел и в марте. Тогда на проблемы жаловались жители Москвы и Московской области (38%), Ленинградской (11%), Нижегородской (4%), Свердловской (3%) областей и Краснодарского края (2%).

Разиль Самигуллин