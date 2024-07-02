Новости общества

22:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

21:34, 02.07.2024
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Фото: Christian Wiediger на Unsplash

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Проблемы функциональности приложения наблюдаются как в самой работе сервиса, так и при отправке и получении сообщений, пишет «Интерфакс».

Наибольшее количество жалоб о функциональности приложения поступает от жителей Москвы, Свердловской области и Петербурга.

Аналогичный массовый сбой в работе приложения произошел и в марте. Тогда на проблемы жаловались жители Москвы и Московской области (38%), Ленинградской (11%), Нижегородской (4%), Свердловской (3%) областей и Краснодарского края (2%).

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также