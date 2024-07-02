В работе мессенджера Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Проблемы функциональности приложения наблюдаются как в самой работе сервиса, так и при отправке и получении сообщений, пишет «Интерфакс».
Наибольшее количество жалоб о функциональности приложения поступает от жителей Москвы, Свердловской области и Петербурга.
Аналогичный массовый сбой в работе приложения произошел и в марте. Тогда на проблемы жаловались жители Москвы и Московской области (38%), Ленинградской (11%), Нижегородской (4%), Свердловской (3%) областей и Краснодарского края (2%).
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