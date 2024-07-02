Владимир Путин 3 июля в Астане проведет встречи с лидерами шести стран
Президент России Владимир Путин 3 июля в Астане проведет встречи с лидерами шести стран. Глава государства в двухстороннем порядке встретится с руководителями Азербайджана, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана и Турции, сообщил ТАСС.
Двухсторонние встречи продолжатся до 4 июля, в этот день Владимир Путин встретится с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером.
Стоит напомнить, что 27 июня Владимир Путин провел встречу с главой Республики Конго. На ней президент России наградил главу республики орденом Почета.
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