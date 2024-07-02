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Владимир Путин 3 июля в Астане проведет встречи с лидерами шести стран

17:15, 02.07.2024
Владимир Путин 3 июля в Астане проведет встречи с лидерами шести стран
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 3 июля в Астане проведет встречи с лидерами шести стран. Глава государства в двухстороннем порядке встретится с руководителями Азербайджана, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана и Турции, сообщил ТАСС.

Двухсторонние встречи продолжатся до 4 июля, в этот день Владимир Путин встретится с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Стоит напомнить, что 27 июня Владимир Путин провел встречу с главой Республики Конго. На ней президент России наградил главу республики орденом Почета.

Разиль Самигуллин

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