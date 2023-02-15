Дмитрий Песков: СМИ из недружественных стран не пригласят на послание Владимира Путина

Кремль не станет приглашать журналистов СМИ из недружественных стран на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что очно принять участие в мероприятии смогут только представители зарубежной прессы из дружественных стран.

— Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать, — сказал представитель Кремля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дмитрий Песков также уточнил, что журналисты, представляющие недружественные страны, «будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу».

На вопрос об аккредитации иностранных СМИ на митинг-концерт в «Лужниках», который состоится 22 февраля, Песков комментариев не дал.

Как рассказал на прошлой неделе Дмитрий Песков, президент России в своем послании Федеральному собранию сделает акценты на текущей ситуации. В частности, он затронет тему спецоперации на Украине.

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Антон Гаврилов