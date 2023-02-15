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Дмитрий Песков: СМИ из недружественных стран не пригласят на послание Владимира Путина

13:07, 15.02.2023
Дмитрий Песков: СМИ из недружественных стран не пригласят на послание Владимира Путина
Фото: kremlin.ru

Кремль не станет приглашать журналистов СМИ из недружественных стран на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что очно принять участие в мероприятии смогут только представители зарубежной прессы из дружественных стран.

— Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать, — сказал представитель Кремля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дмитрий Песков также уточнил, что журналисты, представляющие недружественные страны, «будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу».

На вопрос об аккредитации иностранных СМИ на митинг-концерт в «Лужниках», который состоится 22 февраля, Песков комментариев не дал.

Как рассказал на прошлой неделе Дмитрий Песков, президент России в своем послании Федеральному собранию сделает акценты на текущей ситуации. В частности, он затронет тему спецоперации на Украине.

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Антон Гаврилов
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