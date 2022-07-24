Правительство дополнило перечень недружественных стран — в него включили Багамы, острова Гернси и Мэн

Правительство России включило Багамы и острова Гернси и Мэн в перечень недружественных государств и территорий, в отношении которых действуют ответные экономические меры. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Острова Гернси и Мэн поддержали санкции, введённые Великобританией в отношении России. Багамские острова ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

На этой неделе правительство добавило в список недружественных государств Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Документ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.



Список недружественных России иностранных государств утвердили в начале марта. Туда вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.



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Татьяна Леухина