Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в Гостином дворе. Дмитрий Песков рассказал, что в своем выступлении Владимир Путин сделает акценты на текущей ситуации, в том числе он затронет тему специальной военной операции, пишет «РИА Новости».

Напомним, традиционного ежегодного послания главы государства Федеральному собранию в 2022 году не было. Последний раз Владимир Путин выступал с ним 21 апреля 2021 года.

Фото: kremlin.ru

Тогда за 78 минут глава государства акцентировал внимание на социальной политике, положении регионов и бизнеса. В частности, он призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов. Путин прокомментировал и самый острый вопрос — международные отношения, отметив, что Россия хочет добрых отношений со всеми странами и международными организациями, несмотря на недружественные акции с их стороны. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина