Экс-воспитателя детсада в Азнакаево оштрафовали за применение насилия к ребенку

В Татарстане суд признал 35-летнюю экс-воспитательницу детского сада «Звездочка» в Азнакаево виновной в применении насилия к малолетней. Она оштрафована и лишена на три года права заниматься педагогической деятельностью.

Следствие и суд установили, что 20 октября 2022 года в детсаду воспитательница ударила двухлетнюю девочку по лицу и ногам за то, что та заплакала. Видеозапись случившегося появилась в соцсетях и СМИ, после чего было заведено уголовное дело, а женщине предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Напомним, ситуации в детском саду Азнакаево осенью прошлого года заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудников детского сада в Азнакаево, которые грубо общалась с воспитанниками, уволили.

— К сожалению, в детском саду №6 города Азнакаево произошел инцидент — грубое обращение с воспитанниками <...> Заведующая, в свою очередь, создала комиссию по служебной проверке произошедшего. По итогам проверки были приняты решения — два воспитателя уволены по статье, все работники этой группы опрошены, даны объяснительные, заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности, — рассказывала начальник управления образования исполкома Азнакаевского района Татарстана Зульфия Гилязова.

Она уточнила, что служебную проверку организовали после обращения одного из родителей. В детском саду после этого проводили родительское собрание. Заведующая учреждения после инцидента решила уволиться.

Прокуратура после случившегося внесла в адрес управления образования Азнакаевского района представления об устранении нарушений и способствовавших им причин и условий. Ведомство ставило вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей детсадом.



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Татьяна Демина