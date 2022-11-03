Сотрудников детского сада в Азнакаево, которые грубо обращались с воспитанниками, уволили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудников детского сада в Азнакаево, которые грубо обращались с воспитанниками, уволили. Об этом рассказала начальник управления образования исполкома Азнакаевского района Татарстана Зульфия Гилязова.

— К сожалению, в детском саду №6 города Азнакаево произошел инцидент — грубое обращение с воспитанниками <...> Заведующая, в свою очередь, создала комиссию по служебной проверке произошедшего. По итогам проверки были приняты решения — два воспитателя уволены по статье, все работники этой группы опрошены, даны объяснительные, заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности, — сообщила она.



Зульфия Гилязова уточнила, что служебную проверку организовали после обращения одного из родителей. В детском саду также провели родительское собрание.

— По обращению родителей в двух группах мы уже установили видеонаблюдение. До конца года мы установим и в других группах видеонаблюдение. Заведующая приняла решение о своем увольнении, — добавила Зульфия Гилязова.

По факту применения насилия в отношении воспитанников детского сада в Азнакаево по итогам доследственной проверки возбудили уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.



В действиях сотрудников детского сада Азнакаевская городская прокуратура в ходе проверки выявила грубые нарушения законодательства об образовании, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В адрес руководителя управления образования Азнакаевского района внесено представление об устранении нарушений, а также способствовавших им причин и условий. Прокуратура поставила вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей детсадом.

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Татьяна Демина