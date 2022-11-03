По факту насилия в отношении воспитанников детсада в Азнакаево возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По факту применения насилия в отношении воспитанников детского сада в Азнакаево возбудили уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Уголовное дело возбуждено по итогам доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки.

Сотрудников детского сада в Азнакаево, которые грубо общалась с воспитанниками, уволили.

— К сожалению, в детском саду №6 города Азнакаево произошел инцидент — грубое обращение с воспитанниками <...> Заведующая, в свою очередь, создала комиссию по служебной проверке произошедшего. По итогам проверки были приняты решения — два воспитателя уволены по статье, все работники этой группы опрошены, даны объяснительные, заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности, — рассказала начальник управления образования исполкома Азнакаевского района Татарстана Зульфия Гилязова.

Напомним, Азнакаевская прокуратура организовала проверку информации о грубом обращении с воспитанниками в одном из детских садов после того, как в Сети появилось видео, на котором воспитатели кричат на детей, закрывают их в коридоре, а также толкают за проступки. К ней привлекут специалистов органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.



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Татьяна Демина