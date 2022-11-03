Прокуратура в Азнакаево поставила вопрос об ответственности экс-заведующей детсадом за грубые нарушения

Фото: прокуратура Татарстана

Азнакаевская городская прокуратура по итогам проверки о грубом обращении с воспитанниками детсада выявила грубые нарушения законодательства об образовании, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В адрес местного управления образования внесли представления об устранении нарушений и способствовавших им причин и условий. В числе прочих прокуратура поставила вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей детсадом.

Как рассказывала начальник управления образования исполкома Азнакаевского района Татарстана Зульфия Гилязова, заведующая детсада уже приняла решение о своем увольнении.



Расследование уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) находится на особом контроле ведомства.

Сотрудников детского сада в Азнакаево, которые грубо обращались с воспитанниками, уволили:

— К сожалению, в детском саду №6 города Азнакаево произошел инцидент — грубое обращение с воспитанниками <...> Заведующая, в свою очередь, создала комиссию по служебной проверке произошедшего. По итогам проверки были приняты решения — два воспитателя уволены по статье, все работники этой группы опрошены, даны объяснительные, заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности, — сообщала Зульфия Гилязова.

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Маргарита Головатенко