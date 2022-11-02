Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту грубого обращения с детьми в детсаду Азнакаево

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту жестокого обращения с детьми в детском саду Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СК по республике.

Напомним, сегодня в социальных сетях СМИ появилась информация о том, как одна из сотрудниц в детском саду Азнакаево стала свидетелем того, как воспитатели издеваются над малолетними детьми. Женщина зафиксировала данный факт на видео, а затем обратилась в полицию.

Сегодня днем сообщалось, что Азнакаевская прокуратура организовала проверку. Уточняется, что для проверки будут привлечены специалисты органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Ведомство даст оценку работе дошкольного образовательного учреждения и по итогам проверки поставит вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в сентябре этого года мама девочки, которую воспитатель несколько раз ударила в детском саду «Золотая рыбка» в Камских Полянах, узнала об этом из социальных сетей. По словам женщины, после увиденного в соцсетях она пришла в детсад. Ребенок был подавлен и начал плакать. Мама девочки рассказала, что поведение воспитательницы стало для нее неожиданным.



— Она [воспитательница] утверждала, что так вытирала ребенку сопли. Именно от нее я не ожидала этого. Я ее не первый год знаю. Не знаю, я не понимаю, как это произошло вообще. Я в ужасе, просто в шоке, — прокомментировала случившееся мама девочки Надежда Песнева.



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Максим Кокунин