Эрдоган: погода сильно затруднила спасение людей после землетрясений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Погодные условия сильно затруднили спасение людей и восстановление инфраструктуры после землетрясений на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



По его словам, на первом этапе вызванные погодой трудности привели к сбоям в поисково-спасательных работах и оказании помощи:

— Помимо транспорта и энергии, дополнительные проблемы возникли с инфраструктурой питьевой воды и канализацией. У нашего народа не должно быть сомнений в том, что наше государство всеми своими министерствами, учреждениями и всеми своими средствами упорно боролось за то, чтобы как можно скорее добраться до зоны землетрясения, — сказал президент на выступлении в центре управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) в Анкаре, его слова приводит «РИА Новости».

Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, составляет 35 418 человек. Власти продолжают поиск пострадавших.

Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд. Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен и построен заново.

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Маргарита Головатенко