Ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд

Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд, сообщает Bloomberg, ссылаясь на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики.

Подтверждено, что около 35 тысяч человек погибли на юго-востоке Турции и в Сирии в результате подземных толчков силой 7,7 и 7,6 балла и многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ожидается, что экономические потери составят более $84 миллиардов — или около 10% ВВП — по оценкам бизнес-группы Turkonfed. Из общей стоимости $70,1 млрд придется на потери жилья, а $10,4 млрд — на потерю национального дохода, а также инфраструктурные повреждения дорог, электричества, природного газа, нефтепроводов, связи, больниц и школ.

Группа также заявила, что потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в $2,9 млрд долларов. Землетрясения серьезно затронули 10 провинций и 13,5 млн человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

Всемирный банк принял решение выделить Турции $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений и оказания чрезвычайной помощи. ВБ также занялся оперативной оценкой ущерба, чтобы понять масштабы трагедии и определить более приоритетные области для восстановления и реконструкции.

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Илина Хакимова