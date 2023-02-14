Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число жертв землетрясений в Турции составляет 35 418, сообщил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, власти восстановят каждый разрушенный дом и продолжат поиск пострадавших, сообщает RT со ссылкой на Anadolu.

В Турции продолжает увеличиваться число погибших при землетрясении 6 февраля. До этого сообщалось, что жертвами стали 31 643 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд. Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен и построен заново.

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Маргарита Головатенко