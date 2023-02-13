В Казани установили мемориальную доску Федору Шаляпину — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани в понедельник открыли мемориальную доску оперному певцу Федору Шаляпину. В руках артист держит ноты, как бы сейчас это назвали, своего главного хита — песни «Дубинушка». Сначала ее пели бурлаки, но певец первым вывел народную песню на сцену оперы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— С именем Шаляпина связана целая эпоха русской культуры. Он внес неоценимый вклад в развитие высокого оперного искусства. Федор Иванович был артистом, которого знал практически весь мир, — сказал раис Татарстана Рустам Минниханов на открытии памятника певцу.



Семья Шаляпиных жила на втором этаже флигеля или пристроя к некогда каменному дому купца Лисицына. Здесь было суждено родиться тому, кто прославит Казань на весь мир. Его семья не предполагала, что маленький Федор свяжет жизнь с музыкой. Хотели, чтобы он стал писцом, а крестный учил его сапожному делу. Но однажды Федор услышал церковный хор и запел в нем спустя время. В 12 лет он попал в казанский театр и влюбился в сцену на всю жизнь.

Мемориальная доска изготовлена из бронзы, автор — скульптор Тимофей Тюрин. Участники мероприятия возложили цветы к зданию, где сегодня была открыта мемориальная доска.

В юбилейный год в республике проходит много различных мероприятий. 12 февраля собор Казанской иконы Божией Матери впервые в своей обновленной истории открыл двери для концерта духовной музыки. Здесь состоялось открытие фестиваля «Душа и Родина», посвященного 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Всего в Казани можно посетить около 50 шаляпинских мест.



Выросший в бедных закоулках Казани Федор Шаляпин вошел в число певцов, сформировавших картину всего музыкального мира первой четверти XX века. 13 февраля исполнилось 150 лет со дня его рождения. Федор Шаляпин и его музыкальный талант осчастливили своим появлением на свет в 1873 году именно нашу землю. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко