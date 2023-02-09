В Казани можно посетить более 50 шаляпинских мест — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани около 50 шаляпинских мест. Основной пеший маршрут — по центру города, начинается с улицы Баумана. Здесь стоит его памятник — великий артист смотрит на Казань. Рядом — Богоявленский собор, где на второй день после рождения в 1873 году крестили маленького Федю. В февральскую метель его принесли в ближайшую церковь.

Следующая точка — дом, в котором родился Шаляпин. Сейчас это улица Пушкина. Семья жила на втором этаже деревянного флигеля. Федор Иванович очень любил этот дом, писал о нем в воспоминаниях.

А в Ленинском садике на улице Университетской (в дореволюционное время — Николаевский сквер) началась любовь Шаляпина к театральному искусству. Здесь выступали уличные артисты, циркачи, актеры. Позже в воспоминаниях Шаляпин напишет, что желание быть артистом пробудилось в нем после одного из увиденных выступлений.

Конечная точка — музей Горького и Шаляпина. Есть версия, что когда-то именно в этом месте и познакомились два друга.

В феврале кабмин Татарстана утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина. В списке пять мероприятий в рамках организации и проведения XLI Международного оперного фестиваля имени Ф.И. Шаляпина, 11 выставочных проектов, четыре мероприятия в области исполнительского искусства, а также шесть памятно-мемориальных мероприятий и три информационных. Среди дополнительных мероприятий литературно-музыкальная гостиная «Великий голос России», ежеквартальные лекции по творчеству Федора Шаляпина, театральный ворк-шоп с мастер-классами и созданиями театральных образов ролей Федора Шаляпина, а также музыкальный экскурс «Вдоль по речке, вдоль да по Казанке».

Выросший в бедных закоулках Казани, Федор Шаляпин вошел в число певцов, сформировавших картину всего музыкального мира первой четверти XX века. 13 февраля исполнится 150 лет со дня его рождения. Федор Шаляпин и его музыкальный талант осчастливили своим появлением на свет в 1873 году именно нашу землю. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко