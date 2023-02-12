Младенческая смертность в Татарстане сократилась почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За год в Татарстане умерли 123 младенца

За 2022 год в Татарстане умерли 123 ребенка в возрасте до одного года. Это на 24,5% меньше, чем в предыдущем году, следует из данных официальной статистики.

Наибольшее число младенческих смертей за 2022 год зарегистрировали в Башкортостане — 153. Это на 67 случаев меньше, чем в предыдущем году.

Наименьшее число детей, умерших в возрасте до одного года, в прошлом году зарегистрировали в Мордовии. Это на пять случаев меньше, чем за 2021 год.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всего в Приволжском федеральном округе в 2022 году умерли 989 младенцев. По сравнению с предыдущем годом смертность среди них сократилась на 15,6%, или на 183 случая.

При этом в Приволжском федеральном округе есть регионы, в которых младенческая смертность в прошлом году выросла. Это Нижегородская область (+0,9%), Пермский край (+6,7%), Чувашия (+6,9%) и Марий Эл (+20,8%).

Без изменений в 2022 году остался уровень младенческой смертность в двух регионах ПФО — в Самарской и Пензенской областях. За 12 месяцев там умерли 127 и 36 детей в возрасте до одного года соответственно.

Один из самых низких показатели числа умерших младенцев на тысячу рожденных

Число умерших младенцев на тысячу рожденных составило в Татарстане 3,3. Это один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе. Например, в Чувашии он оценивается в 3,1, а в Саратовской области в 3,2.

Самый высокий показатель количества умерших младенцев на тысячу рожденных среди регионов Приволжского федерального округа в Марий Эл, Кировской и Самарской областях — 5. Следом идут Пермский край и Нижегородская область — 4,7.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В целом в ПФО показатель количества умерших младенцев на тысячу рожденных составляет 4,1. За год он снизился. В 2021-м он оценивался в 4,5.



За год в Татарстане родился 36 651 ребенок

За 2022 год в Татарстане родился 36 651 ребенок. По сравнению с предыдущим годом рождаемость упала на 10,5% — за 2021-й на свет появилось 40 936 новорожденных.

Снижение рождаемости по итогам 2022 года зарегистрировано во всех регионах ПФО. Всего в нем за 12 месяцев на свет появилось 237 452 ребенка — на 9,4% меньше, чем в 2021-м.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Реальное время» собрало статистику по рождаемости в Татарстане за январь — декабрь 2022 года:

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Татьяна Демина