Младенческая смертность в Татарстане сократилась почти на четверть
За год в Татарстане умерли 123 младенца
За 2022 год в Татарстане умерли 123 ребенка в возрасте до одного года. Это на 24,5% меньше, чем в предыдущем году, следует из данных официальной статистики.
Наибольшее число младенческих смертей за 2022 год зарегистрировали в Башкортостане — 153. Это на 67 случаев меньше, чем в предыдущем году.
Наименьшее число детей, умерших в возрасте до одного года, в прошлом году зарегистрировали в Мордовии. Это на пять случаев меньше, чем за 2021 год.
Всего в Приволжском федеральном округе в 2022 году умерли 989 младенцев. По сравнению с предыдущем годом смертность среди них сократилась на 15,6%, или на 183 случая.
При этом в Приволжском федеральном округе есть регионы, в которых младенческая смертность в прошлом году выросла. Это Нижегородская область (+0,9%), Пермский край (+6,7%), Чувашия (+6,9%) и Марий Эл (+20,8%).
Без изменений в 2022 году остался уровень младенческой смертность в двух регионах ПФО — в Самарской и Пензенской областях. За 12 месяцев там умерли 127 и 36 детей в возрасте до одного года соответственно.
Один из самых низких показатели числа умерших младенцев на тысячу рожденных
Число умерших младенцев на тысячу рожденных составило в Татарстане 3,3. Это один из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе. Например, в Чувашии он оценивается в 3,1, а в Саратовской области в 3,2.
Самый высокий показатель количества умерших младенцев на тысячу рожденных среди регионов Приволжского федерального округа в Марий Эл, Кировской и Самарской областях — 5. Следом идут Пермский край и Нижегородская область — 4,7.
В целом в ПФО показатель количества умерших младенцев на тысячу рожденных составляет 4,1. За год он снизился. В 2021-м он оценивался в 4,5.
За год в Татарстане родился 36 651 ребенок
За 2022 год в Татарстане родился 36 651 ребенок. По сравнению с предыдущим годом рождаемость упала на 10,5% — за 2021-й на свет появилось 40 936 новорожденных.
Снижение рождаемости по итогам 2022 года зарегистрировано во всех регионах ПФО. Всего в нем за 12 месяцев на свет появилось 237 452 ребенка — на 9,4% меньше, чем в 2021-м.
«Реальное время» собрало статистику по рождаемости в Татарстане за январь — декабрь 2022 года:
- Январь — 2 875 (+1,4%);
- Февраль — 2 820 (-2,2%);
- Март — 3 210 (-15,2%);
- Апрель — 2 801 ребенок (-14,9%);
- Май — 2 900 (-11,2%);
- Июнь — 3 061 ребенок (-15,4%);
- Июль — 3 197 детей (-11,8%);
- Август — 3 232 ребенка (-10,8%);
- Сентябрь — 3 394 (-9,7%);
- Октябрь — 3 000 (-10%);
- Ноябрь — 3 021 (-13%);
- Декабрь — 3 140 (-8,7%).
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