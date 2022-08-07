В Татарстане в первом полугодии сократилась рождаемость

Фото: Ринат Назметдинов

В июне рождаемость упала на 15%

За первые 6 месяцев 2022 года в Татарстане родились 17 667 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в республике сократилась на 10,2%, подсчитало «Реальное время» на основе данных Росстата.

Снижение рождаемости с начала года в Татарстане наблюдалось почти каждый месяц за исключением января. За первый месяц 2022-го в республике зарегистрировали 2 875 новорожденных, что на 1,4% больше, чем за январь прошлого года.

Пик снижения рождаемости пришел на последний месяц полугодия. В июне 2022-го в Татарстане на свет появился 3 061 ребенок, что на 15,4% меньше, чем за первый месяц лета прошлого года. Вместе с этим это самое большое число новорожденных в Приволжском федеральном округе.

Фото: Максим Платонов

Наибольшее число рождений в первом полугодии зарегистрировали в марте — 3 210. Вместе с этим рождаемость по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года упала в Татарстане на 15,2%.

В апреле рождаемость по сравнению с этим же месяцем прошлого года сократилась в республике на 14,9% (2 801 ребенок). В мае она упала на 11,2% — на свет появилось 2,9 тысячи новорожденных.

Минимальное сокращение рождаемости зафиксировано в конце зимы — на свет появилось 2 820 новорожденных, что на 2,2% меньше, чем в феврале 2021 года.



По рождаемости Татарстан занял 2-е место в ПФО после Башкирии

По числу зарегистрированных в первом полугодии 2022 года рождений Татарстан занял 2-е место в Приволжском федеральном округе. На 1-м месте оказалась соседняя Башкирия, где за январь — июнь на свет появилось 17 948 детей. Впрочем, рождаемость там тоже сократилась — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она упала на 7%.

Стоит отметить, что снижение рождаемости по итогам первых шести месяцев зарегистрировано во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Больше, чем в Татарстане, она упала в Кировской области — на 14,1% и в Оренбургской области — на 11,9%.

Фото: Ринат Назметдинов

Снижение рождаемости по итогам первого полугодия зарегистрировано и в целом в ПФО — она упала на 8,7%. За январь — июнь 2022 года в округе на свет появился 116 171 ребенок.

«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по снижению рождаемости в январе — июне 2022 года на основании данных Росстата:

Кировская область (-14,1%, 4 385 новорожденных);

Оренбургская область (-11,9%, 7 853 новорожденных);

Татарстан (-10,2%, 17 667 новорожденных);

Мордовия (-10%, 2 280 новорожденных);

Пензенская область (-9,7%, 4 051 новорожденный);

Чувашия (-9,2%, 4 841 новорожденный);

Самарская область (-9%, 12 107 новорожденных);

Удмуртия (-8,6%, 6 357 новорожденных);

Саратовская область (-8,5%, 8 079 новорожденных);

Ульяновская область (-8,3%, 4 458 новорожденных).;

Башкирия (-7%, 17 948 новорожденных);

Нижегородская область (-6,6%, 11 758 новорожденных);

Пермский край (-6,6%, 11 490 новорожденных);

Марий Эл (-5,9%, 2 897 новорожденных).



В целом в России за первое полугодие на свет появилось 635 218 детей. По сравнению с январем — июнем 2021 года рождаемость в стране упала на 6,3%.

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Татьяна Демина