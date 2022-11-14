В Татарстане в сентябре родилось почти 3,4 тысячи детей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в сентябре 2022 года зарегистрировали 3 394 новорожденных. Это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

По рождаемости Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На втором месте Башкирия, где в сентябре родилось 3 006 детей, на третьем Самарская область — 2 090 новорожденных.

Во всех регионах ПФО в начале осени зарегистрировали снижение рождаемости. Заметнее всего она упала в Марий Эл — на 18,2%. Там за сентябрь на свет появилось 472 ребенка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в ПФО за сентябрь зарегистрировали 20 387 новорожденных. Это на 11% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Напомним, в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 27 490 новорожденных. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина