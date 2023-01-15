Татарстан удерживает лидерство по рождаемости в Поволжье несмотря на ее сокращение

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Рождаемость в Татарстане за 11 месяцев сократилась на 10,6%

За январь-ноябрь 2022 года в Татарстане выдали 33 511 свидетельств о рождении — самое большое количество среди всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Однако несмотря на такой успех, повод для радости не такой большой — рождаемость в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 10,6%, следует из данных официальной статистики.

Сокращение рождаемости — тенденция, характерная для всех регионов ПФО. Заметнее, чем в Татарстане показатель выдачи свидетельств о рождении упал лишь в трех регионах — в Кировской области (-12,2%), в Марий Эл (-11,5%) и Удмуртии (-11,2%).

Рождаемость снизилась и в целом в Приволжском федеральном округе. За 11 месяцев прошлого года родилось 217 757 детей, что на 9,6% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минимальное среди 14 регионов ПФО число рождений зарегистрировали в Мордовии. За 11 месяцев 2022 года на свет появился 4 321 ребенок — на 10,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В целом ситуация с рождаемостью в регионах Приволжского федерального округа по итогам января-ноября 2022 года сложилась следующим образом:

Татарстан — 33 511 новорожденных (-10,6%); Башкирия — 33 211 новорожденных (-8,1%); Самарская область — 22 908 новорожденных (-9,1%); Нижегородская область — 22 090 новорожденных (-8,1%); Пермский край — 21 344 новорожденных (-7,1%); Оренбургская область — 14 874 новорожденных (-11,1%); Саратовская область — 15 108 новорожденных (-10,3%); Удмуртия — 11 695 новорожденных (-11,2%); Чувашия — 9 181 новорожденный (-9,9%); Кировская область — 8 295 новорожденных (-12,2%); Ульяновская область — 8 260 новорожденных (-10,4%); Пензенская область — 7 724 новорожденных (-10,3%); Марий Эл — 5 325 новорожденных (-11,5%); Мордовия — 4 321 новорожденный (-10,1%).

Рождаемость в Татарстане снижается 10 месяцев подряд

Ноябрь для 2022 года в Татарстане стал десятым месяцем подряд, когда регистрировалось снижение рождаемости. Единственным месяцем, когда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла, был январь.

Меньше всего детей в Татарстане родилось в апреле — 2 801. При этом динамика снижения рождаемости оказалась в этом месяце не самой высокой — 14,9%. Выше она была в мае (-15,2%) и в июне (-15,4%).

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Наибольшее из 11 месяцев 2022 года свидетельств о рождении в Татарстане выдали в сентябре — 3 394. При этом по сравнению с аналогичным месяцев предыдущего года их количество сократилось почти на десятую часть.

За ноябрь в Татарстане на свет появился 3 021 младенец — на 13% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. По количеству новорожденных за этот месяц республику обогнала соседняя Башкирии — в конце осени там родился 3 051 ребенок

«Реальное время» собрало статистику по рождаемости в Татарстане за январь-ноябрь 2022 года:

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Татьяна Демина