Татарстан удерживает лидерство по рождаемости в Поволжье несмотря на ее сокращение
Рождаемость в Татарстане за 11 месяцев сократилась на 10,6%
За январь-ноябрь 2022 года в Татарстане выдали 33 511 свидетельств о рождении — самое большое количество среди всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Однако несмотря на такой успех, повод для радости не такой большой — рождаемость в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 10,6%, следует из данных официальной статистики.
Сокращение рождаемости — тенденция, характерная для всех регионов ПФО. Заметнее, чем в Татарстане показатель выдачи свидетельств о рождении упал лишь в трех регионах — в Кировской области (-12,2%), в Марий Эл (-11,5%) и Удмуртии (-11,2%).
Рождаемость снизилась и в целом в Приволжском федеральном округе. За 11 месяцев прошлого года родилось 217 757 детей, что на 9,6% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года.
Минимальное среди 14 регионов ПФО число рождений зарегистрировали в Мордовии. За 11 месяцев 2022 года на свет появился 4 321 ребенок — на 10,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В целом ситуация с рождаемостью в регионах Приволжского федерального округа по итогам января-ноября 2022 года сложилась следующим образом:
- Татарстан — 33 511 новорожденных (-10,6%);
- Башкирия — 33 211 новорожденных (-8,1%);
- Самарская область — 22 908 новорожденных (-9,1%);
- Нижегородская область — 22 090 новорожденных (-8,1%);
- Пермский край — 21 344 новорожденных (-7,1%);
- Оренбургская область — 14 874 новорожденных (-11,1%);
- Саратовская область — 15 108 новорожденных (-10,3%);
- Удмуртия — 11 695 новорожденных (-11,2%);
- Чувашия — 9 181 новорожденный (-9,9%);
- Кировская область — 8 295 новорожденных (-12,2%);
- Ульяновская область — 8 260 новорожденных (-10,4%);
- Пензенская область — 7 724 новорожденных (-10,3%);
- Марий Эл — 5 325 новорожденных (-11,5%);
- Мордовия — 4 321 новорожденный (-10,1%).
Рождаемость в Татарстане снижается 10 месяцев подряд
Ноябрь для 2022 года в Татарстане стал десятым месяцем подряд, когда регистрировалось снижение рождаемости. Единственным месяцем, когда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла, был январь.
Меньше всего детей в Татарстане родилось в апреле — 2 801. При этом динамика снижения рождаемости оказалась в этом месяце не самой высокой — 14,9%. Выше она была в мае (-15,2%) и в июне (-15,4%).
Наибольшее из 11 месяцев 2022 года свидетельств о рождении в Татарстане выдали в сентябре — 3 394. При этом по сравнению с аналогичным месяцев предыдущего года их количество сократилось почти на десятую часть.
За ноябрь в Татарстане на свет появился 3 021 младенец — на 13% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. По количеству новорожденных за этот месяц республику обогнала соседняя Башкирии — в конце осени там родился 3 051 ребенок
«Реальное время» собрало статистику по рождаемости в Татарстане за январь-ноябрь 2022 года:
- Январь — 2 875 (+1,4%);
- Февраль — 2 820 (-2,2%);
- Март — 3 210 (-15,2%);
- Апрель — 2 801 ребенок (-14,9%);
- Май — 2 900 (-11,2%);
- Июнь — 3 061 ребенок (-15,4%);
- Июль — 3 197 детей (-11,8%);
- Август — 3 232 ребенка (-10,8%);
- Сентябрь — 3 394 (-9,7%);
- Октябрь — 3 000 (-10%).
- Ноябрь — 3 021 (-13%).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым