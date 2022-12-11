В Татарстане на протяжении девяти месяцев снижается рождаемость
В октябре родились ровно 3 тысячи детей
В Татарстане девятый месяц подряд фиксируют снижение рождаемости. В этом году единственным месяцем, когда число новорождённых было больше, чем в аналогичном периоде 2021-го, оказался январь. В первый месяц 2022 в республике на свет появилось 2 875 детей — на 1,4% больше, чем в январе прошлого года.
В последующие месяцы рождаемость в Татарстане падала. Согласно данным официальной статистики, в октябре в республике зарегистрировали ровно 3 тысячи новорожденных. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рождаемость сократилась на 10%.
Несмотря на это, по итогам октября Татарстан оказался по рождаемости на первом месте среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Для сравнения, в Мордовии за это месяц зарегистрировали в 7,4 раза меньше новорожденных — 405.
«Реальное время» собрало статистику по рождаемости в Татарстане за первые десять месяцев 2022 года:
- Январь — 2 875 (+1,4%);
- Февраль — 2 820 (-2,2%);
- Март — 3 210 (-15,2%);
- Апрель — 2 801 ребенок (-14,9%);
- Май — 2 900 (-11,2%);
- Июнь — 3 061 ребенок (-15,4%);
- Июль — 3 197 детей (-11,8%);
- Август — 3 232 ребенка (-10,8%);
- Сентябрь — 3 394 (-9,7%);
- Октябрь — 3 000 (-10%).
Татарстан лидирует в ПФО по рождаемости несмотря на ее снижение
В целом за первые десять месяцев 2022 года в Татарстане родилось 30 490 детей. Это на 10,4% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.
Снижение рождаемости не мешает Татарстану быть лидером в Приволжском федеральном округе. Республика стабильно держится на первом месте по числу новорожденных. Близко к ее показателю находится лишь соседняя Башкирия — там за январь-октябрь 2022 года на свет появилось 30 160 детей.
По итогам десяти месяцев снижение рождаемости зафиксировано во всех регионах ПФО. Заметнее всего она упала в Кировской области — на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. С января по октябрь текущего года там родилось 7 566 детей.
Наименьшее число новорожденных за десять месяцев зарегистрировали в Мордовии — 3 952. По сравнению с январем-октябрем 2021 года рождаемость в этой республике сократилась на 10,6%.
«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по рождаемости по итогам января-октября 2022 года:
- Татарстан — 30 490 (-10,4%);
- Башкирия — 30 160 (-8,2);
- Самарская область — 20 800 (-9,8%);
- Hижегородская область — 20 240 (-7,2%);
- Пермский край — 19 526 (-6,6%);
- Саратовская область — 13 726 (-11%)
- Оренбургская область — 13 557 (-11,4%)
- Удмуртия — 10 743 (-9,8%);
- Чувашия — 8 358 (-10,2%);
- Кировская область — 7 566 (-12,2%);
- Ульяновская область — 7 545 (-10,3%)
- Пензенская область — 7 018 (-10,7%)
- Марий Эл — 4838 (-10,4%);
- Мордовия — 3 952 (-10,6%).
В целом в Приволжском федеральном округе за январь-октябрь 2022 года родилось 198 519 детей. Это на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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