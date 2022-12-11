В Татарстане на протяжении девяти месяцев снижается рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре родились ровно 3 тысячи детей

В Татарстане девятый месяц подряд фиксируют снижение рождаемости. В этом году единственным месяцем, когда число новорождённых было больше, чем в аналогичном периоде 2021-го, оказался январь. В первый месяц 2022 в республике на свет появилось 2 875 детей — на 1,4% больше, чем в январе прошлого года.



В последующие месяцы рождаемость в Татарстане падала. Согласно данным официальной статистики, в октябре в республике зарегистрировали ровно 3 тысячи новорожденных. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рождаемость сократилась на 10%.

Несмотря на это, по итогам октября Татарстан оказался по рождаемости на первом месте среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Для сравнения, в Мордовии за это месяц зарегистрировали в 7,4 раза меньше новорожденных — 405.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» собрало статистику по рождаемости в Татарстане за первые десять месяцев 2022 года:

Татарстан лидирует в ПФО по рождаемости несмотря на ее снижение

В целом за первые десять месяцев 2022 года в Татарстане родилось 30 490 детей. Это на 10,4% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Снижение рождаемости не мешает Татарстану быть лидером в Приволжском федеральном округе. Республика стабильно держится на первом месте по числу новорожденных. Близко к ее показателю находится лишь соседняя Башкирия — там за январь-октябрь 2022 года на свет появилось 30 160 детей.

По итогам десяти месяцев снижение рождаемости зафиксировано во всех регионах ПФО. Заметнее всего она упала в Кировской области — на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. С января по октябрь текущего года там родилось 7 566 детей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Наименьшее число новорожденных за десять месяцев зарегистрировали в Мордовии — 3 952. По сравнению с январем-октябрем 2021 года рождаемость в этой республике сократилась на 10,6%.

«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по рождаемости по итогам января-октября 2022 года:

Татарстан — 30 490 (-10,4%);

Башкирия — 30 160 (-8,2);

Самарская область — 20 800 (-9,8%);

Hижегородская область — 20 240 (-7,2%);

Пермский край — 19 526 (-6,6%);

Саратовская область — 13 726 (-11%)

Оренбургская область — 13 557 (-11,4%)

Удмуртия — 10 743 (-9,8%);

Чувашия — 8 358 (-10,2%);

Кировская область — 7 566 (-12,2%);

Ульяновская область — 7 545 (-10,3%)

Пензенская область — 7 018 (-10,7%)

Марий Эл — 4838 (-10,4%);

Мордовия — 3 952 (-10,6%).

В целом в Приволжском федеральном округе за январь-октябрь 2022 года родилось 198 519 детей. Это на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина