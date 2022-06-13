В Татарстане падает рождаемость — в апреле она снизилась на 15%

Фото: Ринат Назметдинов

В апреле рождаемость в Татарстане упала на 15%

В Татарстане в начале 2022-го зафиксировано снижение рождаемости. За первые четыре месяца она упала на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных Росстата.

В январе—апреле этого года в Татарстане зарегистрировали 11 706 новорожденных. За этот же период 2021-го в республике на свет появилось на тысячу малышей больше — 12 795.

Фото: Ринат Назметдинов

Только в апреле 2022 года рождаемость в Татарстане упала сразу на 14,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За четвертый месяц этого года в республике зарегистрировали 2 801 новорожденного. В апреле 2021-го на свет появились 3 293 младенца.

Снижение рождаемости в Татарстане зафиксировано и по итогам первого квартала 2022 года. В январе—марте 2022 года она упала на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если за первые три месяца 2021 года в республике на свет появились 9 502 младенца, то в январе—марте в республике родились лишь 8 905.

В Башкирии за четыре месяца родилось больше детей, чем в Татарстане

Показатели снижения рождаемости в Татарстане в январе—апреле 2022 года одни из самых высоких среди регионов Приволжского федерального округа. Сильнее она упала только в Кировской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях и Удмуртии.

При этом по числу зарегистрированных новорожденных по итогам января—апреля 2022 года Татарстан занимает второе место в ПФО. Республику обогнала лишь соседняя Башкирия, где за первые четыре месяца родились 12 077 младенцев. При этом рождаемость там по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 6,1%.

«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по снижению рождаемости в январе-апреле 2022 года на основе данных Росстата:

Кировская область (-13,9%, 2 907 новорожденных); Оренбургская область (-11,5%, 5 225 новорожденных); Саратовская область (-9,6%, 5 395 новорожденных); Ульяновская область (-8,8%, 2 932 новорожденных).; Удмуртия (-8,6%, 4 289 новорожденных); Татарстан (-8,5%, 11 706 новорожденных); Чувашия (-8,4%, 3 193 новорожденных); Пермский край (-7%, 7 649 новорожденных); Самарская область (-7%, 7 965 новорожденных); Нижегородская область (-6,5%, 7 693 новорожденных); Марий Эл (-6,3%, 1 895 новорожденных); Пензенская область (-6,2%, 2 672 новорожденных); Башкирия (-6,1%, 12 077 новорожденных); Мордовия (-5,4%, 1 562 новорожденных);

Фото: Максим Платонов

В целом в ПФО по итогам января—марта 2022 года рождаемость упала на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В округе за первые четыре месяца этого года родились 77 160 младенцев, в то время как за этот же период 2021-го почти на 7 тысяч больше — 83 831.

В России за первые четыре месяца 2022 года зарегистрировали 420 073 новорожденных, что на 6,2% меньше, чем за январь—апрель прошлого года (447 628). В апреле этого года в стране на свет появились 99 697 младенцев. Это на 9,9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Татьяна Демина