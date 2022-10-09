В Татарстане седьмой месяц подряд снижается рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в августе 2022 года на свет появилось 3 232 ребенка. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Рождаемость в Татарстане снижается седьмой месяц подряд, подсчитало «Реальное время». Единственный месяц, когда в этом году зафиксировали увеличение показателя, — январь.



По количеству новорожденных, зарегистрированных в августе, Татарстан занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Республика опередила Башкирию, где за последний месяц лета родилось 3 362 ребенка. Это на 3% меньше, чем за август прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в ПФО в августе на свет появилось 22 216 детей. Рождаемость в округе, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилась на 5%.

Напомним, за первые семь месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 20 864 новорожденных. Это на 10,5% меньше, чем за январь — июль прошлого года. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина