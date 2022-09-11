Рождаемость в Татарстане сокращается на протяжении шести месяцев

Фото: Максим Платонов (архив)

Увеличение рождаемости в Татарстане зафиксировали только в январе

В Татарстане в июле 2022 года на свет появилось 3 197 детей. Это на 11,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда зарегистрировали 3 625 новорожденных, следует из данных Росстата.

Снижение рождаемости в Татарстане фиксируется на протяжении шести из семи первых месяцев этого года, выяснило «Реальное время». Так, например, в июне в республике родились 3 061 ребенок, что на 15,4% меньше, чем за первый месяц лета прошлого года.



Единственный месяц, когда в Татарстане зафиксировали увеличение рождаемости — январь. За первый месяц 2022 года в республике на свет появилось 2 875 детей, что на 1,4% превысило количество новорожденных, зарегистрированных в январе 2021-го.



Единственный месяц, когда в Татарстане зафиксировали увеличение рождаемости — январь. Фото: Ринат Назметдинов

На основе официальной статистике, можно отследить следующую динамику снижения рождаемости в Татарстане за шесть месяцев 2022 года:



февраль — 2 820 новорожденных (-2,2%)



март — 3 210 новорожденных (-15,2%)

апрель — 2 801 новорожденный (-14,9%)

май — 2 900 новорожденных (-11,25)

июнь — 3 061 новорожденный (-15,4%)

июль — 3 197 новорожденных (-8,5%)

Всего в Татарстане за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 20 864 новорожденных. Это на 10,5% меньше, чем за январь-июль прошлого года.

По количеству рожденных в июле Татарстан стал лидером в ПФО

Несмотря на снижение рождаемости, Татарстану удается быть лидером по количеству новорожденных среди регионов Приволжского федерального округа. По итогам июля республика занимает в ПФО первое место.

Снижение рождаемости в июле 2022-го зафиксировано во всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Заметнее всего оно оказалась в Марий Эл. За июль в соседней с Татарстаном республике родилось всего 440 детей, что на 26,1% меньше, чем за аналогичный месяц 2021-го.

Самое незначительное снижение рождаемости в июле среди регионов ПФО зарегистрировано в Оренбургской области. Фото: Ринат Назметдинов

Самое незначительное снижение рождаемости в июле среди регионов ПФО зарегистрировано в Оренбургской области — на 7,3%. Там за месяц на свет появилось 1 448 детей.

«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по числу новорожденных в июле 2022-го с динамикой ее снижения по отношению к аналогичному месяцу прошлого года:

Татарстан — 3 197 новорожденных (-11,8%) Башкирия — 3 073 новорожденных (-11,9%) Самарская область — 2 234 новорожденных (13,4%) Hижегородская область — 2 116 новорожденных (-13%) Пермский край — 1 939 новорожденных (-8,7%). Оренбургская область — 1 448 новорожденных (-7,3%). Саратовская область — 1 404 новорожденных (-17,2%) Удмуртия — 1 082 новорожденных (-7,8%). Чувашия — 926 новорожденных (-11,9%) Кировская область — 772 новорожденных (-12,5%) Пензенская область — 764 новорожденных (-14%) Ульяновская область — 763 новорожденных (-15,2%) Марий Эл — 440 новорожденных (-26,1%) Мордовия — 430 новорожденных (-11,9%)

В целом в Приволжском федеральном округе в июле этого года родилось 20 588 детей. Это на 12,3% меньше, чем за июль 2021-го.

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Татьяна Демина