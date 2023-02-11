Число погибших после землетрясений в Турции возросло до 20 665

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В результате землетрясений в Турции погибли 20 665 человек, информирует TRT Haber со ссылкой на данные Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).



Количество пострадавших достигло 80 088 человек, сообщает RT.

В Турции продолжает увеличиваться число погибших в ходе землетрясения, произошедшего в начале недели. Сегодня сообщалось о 20 213 погибших.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане организован сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших при землетрясении. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.

Всемирный банк принял решение выделить Турции $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений и оказания чрезвычайной помощи. ВБ также занялся оперативной оценкой ущерба, дабы понять масштабы трагедии и определить более приоритетные области для восстановления и реконструкции.

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Маргарита Головатенко