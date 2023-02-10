Число погибших в Турции превысило 20 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 20 тысяч человек, сообщает RT со ссылкой на агентство Anadolu.



Число жертв землетрясений на юге Турции достигло 20 213 человек, 80 052 человек ранены, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

В Турции продолжает увеличиваться число погибших в ходе землетрясения, произошедшего в начале недели. Сегодня вечером сообщалось о 19 388 погибших.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.

Всемирный банк принял решение выделить Турции $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений и оказания чрезвычайной помощи. ВБ также занялся оперативной оценкой ущерба, дабы понять масштабы трагедии и определить более приоритетные области для восстановления и реконструкции.

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Маргарита Головатенко