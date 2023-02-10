Всемирный банк выделит почти $2 млрд на восстановление Турции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всемирный банк принял решение выделить Турции $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений и оказания чрезвычайно помощи, сообщает «Интерфакс».

ВБ также занялся оперативной оценкой ущерба, дабы понять масштабы трагедии и определить более приоритетные области для восстановления и реконструкции.



По последним данным, число погибших из-за мощных землетрясений на юге Турции выросло до 17 674, еще 72 879 — ранены.

Сообщается, что за последние 24 часа из-под завалов живыми извлекли 121 человека, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. По его словам, в провинциях Килис, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Османие спасательные мероприятия в основном закончены.



Генеральное консульство Республики Турция в Казани открыло пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясений, случившихся в нескольких городах страны. Кроме того, с 10 часов 8 февраля до 18 часов 10 февраля в Генконсульстве будет открыта Книга соболезнований. Каждый желающий сможет оставить слова сопереживания пострадавшим от землетрясений в Турции, а также оставить свои координаты для связи при желании помочь личным участием.

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Илина Хакимова