Центробанк готовит иски по замороженным российским резервам

Банк России ведет работу по подготовке исков по замороженным российским резервам. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Что касается исков, я уже не раз говорила, это процесс достаточно сложный, и юридически сложный. Мы их готовим — эта работа не прекращается, — передает ее слова «РИА Новости».

Пока неизвестно, когда конкретно закончится этот процесс.

Фото: pixabay.com

Напомним, в конце июня Министерство финансов США сообщило, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовали активы на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходится на шесть стран.

В начале февраля США впервые перечислили на нужды Украины конфискованные российские активы. Речь идет о сумме в более $5 млн российского предпринимателя Константина Малофеева.



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Айрат Назипов