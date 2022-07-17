В Еврокомиссии назвали страны, заморозившие больше всего российских активов в Европе

Большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

По его словам, в странах союза арестовано активов на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходятся на шесть стран. По словам Рейндерса, «не все страны ЕС прилагают достаточно усилий» в этом направлении, пишет Bloomberg.

Фото: pixabay.com

В конце июня Министерство финансов США сообщило, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.



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Татьяна Леухина