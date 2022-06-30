США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов за последние 100 дней

США заморозили и заблокировали российские активы на общую сумму $330 млрд. Об этом говорится в релизе Министерства финансов США.

Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.

Фото: pixabay.com

Также в США задержали яхты, арестовали элитную недвижимость россиян. В Минфине страны отметили, что ограничение доступа России к мировой финансовой системе затруднило получение РФ технологий для проведения военной операции на Украине.

В конце мая еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заблокировали активы Банка России в размере около €23 млрд. Также оказались заморожены материальные активы россиян на сумму около €10 млрд.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина