США впервые перечислили Украине конфискованные российские активы

США впервые перечислили на нужды Украины конфискованные российские активы. Речь идет о сумме в более $5 млн российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина.

— Я утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине, — сказал Гарланд. Его слова подтвердил украинский коллега, который отметил, что средства пойдут на восстановление страны.

Уточняется, что полная сумма составляет 5 379 876 долларов и 94 цента, которые хранились на счету Малофеева в банке Sunflower Bank. В 2014 году он уже попадал под санкции США, повторно ограничения против него были введены в апреле 2022 года.

Фото: ru.wikipedia.org — Константин Малофеев

В начале этого месяца директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова рассказала, что объем заблокированных за рубежом активов, принадлежащих российским инвесторам, на 30 ноября оценивается в 5,7 трлн рублей.

— Из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам, — сказала она.

Также в начале этого года правительство Германии сообщило, что поддерживает требование Украины использовать заблокированные российские активы, если союзники по Евросоюзу поступят так же.

Глава МИД страны Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов. Вместе с этим министр финансов ФРГ Кристиан Линднер относится к этой идее с большей осторожностью.

В ноябре сообщалось, что в Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

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Максим Кокунин