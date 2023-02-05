Казанский «Ак Барс» на выезде разгромил «Куньлунь Ред Стар»
Разгромной победой «Ак Барса» закончился матч против ХК «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах. Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ завершился победой казанцев со счетом 1:5.
Первые три шайбы хоккеисты «Ак Барса» забросили в первые 15 минут встречи. Забили: Александр Радулов, Илья Сафонов и Дмитрий Воронков. Во втором периоде Кирилл Семенов забросил четвертую шайбу в ворота китайской команды. Для него этот гол стал сотым в карьере.
В конце второго периода номинальные хозяева размочили счет. Отличился Герман Точилкин. Но затем Кирилл Петров снова увеличил преимущество «Ак Барса» в четыре шайбы.
Благодаря победе казанская команда остается лидером Восточной конференции КХЛ. На счету подопечных Зинэтулы Билялетдинова 77 очков.
Напомним, что в предыдущей игре «барсы» проиграли питерскому СКА со счетом 7:4. Команда пропустила четыре безответных шайбы в последнем периоде.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», который сегодня проиграл «Витязю». Встреча пройдет в Нижнекамске 7 февраля в 19.00.
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