«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ

Фото: кадр трансляции

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась в Нижнекамске со счетом 3:4.

«Ак Барс» вышел на первое место «Востока». «Нефтехимику» еще предстоят игры за попадание в зону плей-офф.

Следующие встречи две команды из Татарстана проведут на домашнем льду в этот четверг, 9 февраля. В Казань приедет «Амур» из Хабаровска, в Нижнекамске ждут «Адмирал» из Владивостока.

Фото: ХК «Ак Барс»

5 февраля разгромной победой «Ак Барса» закончился матч против ХК «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах. Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ завершился победой казанцев со счетом 1:5.

Тогда же «Нефтехимик» проиграл на выезде команде «Витязь». Матч, проходивший в Балашихе, завершился победой хозяев со счетом 1:0.

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