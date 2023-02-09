Тренер «Ак Барса»: «Нелегко готовиться, когда играешь пять матчей подряд через день»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о предстоящей игре против ХК «Амур». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ состоится сегодня в Казани в 19.00.

— Нелегко готовиться, когда играешь пять матчей подряд через день, но все находятся в одинаковых условиях. Сегодня — последняя домашняя игра перед длительным перерывом, нас придут поддержать болельщики. Постараемся показать то же, что показывали на выезде. «Амур» — тяжелый соперник, вязко играет, отлично играет от обороны, — передает его слова пресс-служба клуба.

Как рассказал Бабенко, казанская команда будет стараться использовать свои моменты и не давать возможности сопернику убежать в контратаку.

Фото: ak-bars.ru

— Сейчас в голове только победы. Не надо думать о предстоящем, нужно думать о конкретной смене. Ребята будут цепляться за каждую шайбу, стремиться добывать очки, — добавил он.

Напомним, что в последнем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли в гостях нижнекамский «Нефтехимик». Матч закончился в пользу «барсов» со счетом 3:4. Благодаря этой победе казанская команда вышла в плей-офф КХЛ.

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Айрат Назипов