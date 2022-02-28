Власти Татарстана назначили новую дату проведения ТЭФ-2022

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти РТ перенесли дату проведения Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности — 2022. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля. Изначально ТЭФ-2022 планировался на 13—15 апреля.

Форум является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском федеральном округе. В его рамках состоится XXII Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2022» и заседание правительства Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», проведение в этом году ТЭФ-2022 обойдется почти в восемь миллионов рублей. Площадкой станет Международный выставочный центр «Казань Экспо». Подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Демина