В следующем году в Татарстане пройдет международный форум по энергетике

В следующем году с 13 по 15 апреля в Татарстане пройдет Международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По подготовке к форуму будет образован организационный комитет. До 31 октября этого года необходимо разработать и утвердить план по подготовке и проведению мероприятия. В рамках форума состоится XXII Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2022».

Россия, как и весь мир, вступает в эпоху возобновляемых источников энергии, которые со временем вытеснят ископаемые виды топлива — газ, нефть, уголь. Эти вопросы обсуждали и на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии, который проходил в апреле в Казани.



Алексей Нечаев