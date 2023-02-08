ВК «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России
ВК «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу.
Игра завершилась со счетом 1:3 (18:25, 16:25, 25:21, 17:25) в пользу гостей.
«Зенит» набрал 64 очка и занял 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо-ЛО» с 36 баллами располагается на седьмой строчке.
28 января казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл ВК «Минск». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды из Казани.
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