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ВК «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России

20:48, 08.02.2023
ВК «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России
Фото: ВК «Зенит-Казань»

ВК «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу.

Игра завершилась со счетом 1:3 (18:25, 16:25, 25:21, 17:25) в пользу гостей.

«Зенит» набрал 64 очка и занял 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо-ЛО» с 36 баллами располагается на седьмой строчке.

Фото: ВК «Зенит-Казань»

28 января казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл ВК «Минск». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды из Казани.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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