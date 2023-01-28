Казанский ВК «Зенит» обыграл «Минск»

Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл ВК «Минск». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды из Казани. Об этом говорится в телеграм-канале ВК «Зенит-Казань».

Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

24 января президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в Кубке России. 22 января казанский ВК «Зенит» всухую обыграл «Локомотив» из Новосибирска. Игра завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 26:24).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов