Число погибших после землетрясения в Турции достигло 9 057

Фото: кадр видео/МЧС России

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 9 057, пострадали 52 979 человек, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



Глава государства уточнил, что в пострадавших провинциях обрушились 6 444 здания, сообщает RT.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением — по 12 февраля включительно.

6 февраля в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

В Турции планируется произвести выплаты пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны семьям. Размер выплат составляет $530.

Напомним, в Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших при землетрясении. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко