Президент Турции объявил общенациональный траур в связи с землетрясением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением — до 12 февраля включительно.

— Объявлен семидневный общенациональный траур. Вплоть до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен, — заявил Эрдоган.

Землятресение магнитудой 7,4 балла произошло сегодня на юго-востоке страны. По последним данным, число погибших превысило 1,6 тысячи человек. Известно об 11 тысячах пострадавших.

Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев и доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии ИГиНГТ Айрат Латыпов сегодня рассказали о возможных причинах крупного землетрясения:



— На территории Турции Аравийская плита сталкивается с Евразийской. Вся территория Турции разделена на мощные разломы. Центральная часть страны относительно несейсмоактивная, тем не менее там тоже могут быть землетрясения. А вот западная, восточная части страны — очень сейсмоактивные зоны. Нынешнее достаточно мощное землетрясение произошло на границе между Сирией и Турцией, — объяснил Нургалиев.

Как отметил Айрат Латыпов, землетрясение в Турции можно с уверенностью причислить к сильным. По его словам, очаг землетрясения залегал на глубине почти в 10 километров.

Фото: wikimedia.org

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся в его стране разрушительными землетрясениями. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

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Маргарита Головатенко