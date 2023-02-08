В Турции произведут выплаты пострадавшим от землетрясения семьям

В Турции планируется произвести выплаты пострадавшим от землетрясения на юго-востоке страны семьям. Размер выплат составляет $530. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

— Пострадавшим семьям в 10 провинциях будет выплачено по 10 000 турецких лир, — отметил он.



По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.

Фото: commons.wikimedia.org

Как заявлял накануне Реджеп Тайип Эрдоган, землетрясения в Турции затронули свыше 13 млн человек. Случившееся он назвал одним из самых крупных мировых бедствий.



Напомним, в Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.



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Елизавета Пуншева