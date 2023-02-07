За год в Казани выявили около 170 нарушений земельного законодательства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане по результатам 575 проверок выявили 560 нарушений земельного законодательства, из которых около 170 — в Казани. Такие данные приводит Управление Росреестра по республике.

Среди районов Татарстана лидером по выявленным в 2022 году нарушениям земельного законодательства стал Нижнекамский — 28 фактов. В Лениногорском их обнаружили 27, в Актанышском — 26, в Высокогорском — 25, в Нурлатском — 23, в Тукаевском — 22, в Заинском и Пестречинском — по 21.

По выявленным фактам нарушений в Татарстане за прошлый год выдали 528 предписаний об их устранении. Сумма наложенных штрафов превысила 5 млн рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большая часть выявленных нарушений касалась использования земель без документов, то есть самовольного занятия земель — 84%. На нецелевое использование земли пришлось 12% нарушений, по 2% — на неисполнения предписаний и неуплаты штрафов.

Напомним, за 2022 год в Татарстане выявили 100 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из них свыше 36 тыс. га вернули в сельхозоборот.



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Татьяна Демина