За год в Татарстане выявили 100 тысяч га «заброшенных» сельхозземель

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

В 2022 году в Татарстане выявили 100 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из них свыше 36 тыс. га вернули в сельхозоборот, рассказали в Управлении Россельхознадзора по республике.

Наибольшая доля выявленных в этом году «заброшенных» земель сельскохозяйственного назначения приходится на Альметьевский район Татарстана — 20 тыс. га, Елабужский район — 14 тыс. га и Высокогорский район — 9 тыс. га. В Мамадышском районе республики таких земель обнаружили 9 тыс. га, в Лаишевском и Зеленодольском районах — по 8 тыс. га, а в Верхнеуслонском районе — 6 тыс. га.

По факту невыполнения обязательных мероприятий по борьбе с сорняками и использованию земельных участков для сельскохозяйственного производства в Татарстане с начала года объявили 474 предостережения. Из них большая часть — 377 — направлены в адрес граждан, 65 — юридическим лицам, а 32 — органам местного самоуправления.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

В прокуратуру Татарстана Управление Россельхознадзора по республике в 2022 году направило сведения о 44 компаниях, которые не использовали земельные участки для сельскохозяйственного производства. Прокуроры выдали предостережения.

Управление Россельхознадзора по Татарстану выявило тенденцию к сокращению количества неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Ведомство выделило Верхнеуслонский район, где из 12 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения (по состоянию на 2020 год) в сельхозоборот вовлекли 6 тыс. га.

Напомним, в Татарстане в этом году при проверке сельскохозяйственных земель выявили 580 признаков нарушений законодательства. Всего с начала года в республике обследовали более 3 тысяч сельхозугодий общей площадью более 1 млн гектаров.

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Татьяна Демина