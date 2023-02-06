Рынку наружной рекламы в Казани удалось выйти в плюс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани рынку наружной рекламы по итогам 2022 года удалось не только восстановиться до уровня 2021 года, но и выйти в плюс. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник городского Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов:

— В началу отчетного 2022 года рынок наружной рекламы значительно восстановился после потрясений пандемии коронавируса. В первом квартале рынок продемонстрировал высокую положительную динамику, однако во втором квартале рекламные компании вновь столкнулись с серьезным спадом, который был вызван антироссийскими санкциями. Острая фаза кризиса пришлась на апрель и май. Заполняемость упала на 50%, — сообщил он.

По его словам, объем рынка в первом полугодии 2022-го на уровне января—июня 2021 года позволили сохранить высокие показатели первого квартала. Во втором полугодии сегмент наружной рекламы показал устойчивый рост, заявил Аскар Багаутдинов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Особенностью 2022 года стало то, что впервые за последние несколько лет в наружной рекламе увеличилось количество рекламодателей. Ушли международные бренды, но значительные бюджеты перетекли в наружную рекламу из интернета, — сообщил он.

Напомним, исполком Казани утвердил предоставление отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе за I квартал 2023 года. Решение обосновали «необходимостью принятия дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области наружной рекламы в условиях сложной экономической ситуации» в России.



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Татьяна Демина