Багаутдинов Аскар Рифович
Общая информация
Родился 8 июня 1974 года.
Образование:
1997 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии» )
Трудовая деятельность:
В марте — апреле 1997 г. – оператор ЭВМ ООО ТПФ «Мегапарфюм», г.Казань.
В мае — ноябре 1997 г. – менеджер по оптовой реализации ООО ТПФ «Мегапарфюм».
В 1997 — 1999 гг. – менеджер ЗАО «Финта Инвест Холдинг».
В 1999 — 2002 гг. – коммерческий директор ЗАО «Финта Инвест Холдинг».
В 2002 — 2004 гг. – коммерческий директор ООО «Скат-Инвест».
В 2004 — 2006 гг. – менеджер по маркетингу ООО «Фирма „Сайяр“.
В мае — сентябре 2007 г. – директор МУ „Казанская реклама“.
В 2007 — 2017 гг. — заместитель начальника управления наружной рекламы и информации исполкома г.Казани.
С июня 2017 г. – начальник управления наружной рекламы и информации исполнительного комитета г.Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 34/4, этаж 2
- Телефон: (843) 292-01-46
- Email: reklama.kzn@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page152.htm
Дата последнего обновления: 09.05.2018